مانشستر يونايتد: لا مانع من تفريغ زيدان والقرار بيد الهولندي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال انهى اجتماعاته مع ادارة مانشستر يونايتد خلال رحلته الى انكلترا، بالحصول على ضوء أخضر لانضمام زيدان اقبال لمنتخب الشباب، لكن الأمر ينتظر موافقة المدرب الهولندي للشياطين الحمر تين هاخ.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز ان درجال سيغادر انكلترا يوم غدٍ متوجها الى بغداد بعد اكمال تفاوضه مع إدارة نادي مانشستر يونايتد التي استمرت لمدة يومين.

واشار الى ان الغرض من اللقاء مع ادارة النادي الانكليزي هو لاقناعها لإصدار الموافقة والسماح للاعب منتخب شباب العراق اقبال زيدان للاتحاق بمنتخب الشباب للمشاركة بكأس العالم.

وبين ان النادي الانكليزي ابدى مرونة بشأن ذلك ولم يمانع لتفريغ زيدان الا ان مدرب النادي الهولندي تين هاخ هو من يعارض.

واوضح أن الامل مازال قائماً لا سيما بعد تطمينات ادارة النادي لرئيس الاتحاد ومحاولتها بالاجتماع مع مدرب الفريق للتوصل الى قرار نهائي بخاصة ان اقبال حاليا لاعب غير اساسي في تشكيلة الفريق وانه دائما جالس على دكة البدلاء.

واكد ان درجال طلب من الادارة حسم القرار قبل يوم 10 من الشهر الحالي كون الاتحاد الدولي حدد هذا اليوم كموعد أخير لتقديم أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2023 للشباب.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تين هاخ، رفض التحاق اللاعب العراقي زيدان إقبال مع لاعبي منتخب العراق في بطولة كأس العالم.

يذكر مونديال الشباب، ينطلق يوم 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب العراق تحت 20 سنة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أوروغواي، انجلترا، تونس.