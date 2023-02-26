مانشستر يونايتد بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب نيوكاسل

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنكليزية بعد فوزه على نيوكاسل 2-0 في النهائي الذي جرى على استاد ويمبلي الشهير الأحد.

وسجل للشياطين الحمر؛ النجم البرازيلي كاسيميرو 33، وهداف الفريق ماركوس راشفورد 39.

وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8.

أما نيوكاسل الذي خاض أول نهائي له منذ 1999 استمر صيامه عن منصات التتويج منذ 67 عاماً.

وكان الفريقان لعبا نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1999 وفاز مان يونايتد بثنائية نظيفة أيضاً.

وهذا اللقب الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ في موسمه الأول مع الشياطين الحمر كما أنه يحتل المرتبة الثالثة مع الفريق ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.