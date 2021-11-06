مانشستر سيتي يُسقط يونايتد بثنائية في "أولد ترافورد"

شفق نيوز/ اقتنص مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

انطلقت المباراة سريعا، ومع الدقيقة الثامنة حول إيريك بايلي كرة عرضية من كانسيلو لتسكن بالخطأ في شباك دي خيا ويعلن عن الأول لمانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأصبح بايلي أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هدفا عكسيا في ديربي مانشستر، طوال تاريخ مباريات الفريقين في البريميرليغ.

وتعملق دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، في التصدي للعديد من تصويبات لاعبي سيتي مع انتصاف الشوط الأول.

وقالت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إن "دي خيا بات أول حارس مرمى يشارك في 20 مباراة لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ولكن مع الدقيقة 45 أسفر ضغط السيتي عن هدف ثان عن طريق فيرناندو سيلفا الذي استقبل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليكمل الكرة في شباك دي خيا.

ولم يختلف الحال كثيرا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني للديربي، وكاد أن يضيف فودين هدفا ثالثا للسيتي من تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لدي خيا.

بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلف تشيلسي صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد يونايتد عند النقطة 17 في المركز الخامس.

ودخل مانشستر يونايتد، اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية بعد إخفاق لأربع جولات متتالية، حيث تعرض لـ3 هزائم وتعادل، وكان آخرها الهزيمة المدوية وسط جماهيره أمام ليفربول بنتيجة 5-0 قبل الفوز على توتنهام في عقر داره،ليضيف هزيمة جديدة اليوم في الديربي.

بينما خسر مانشستر سيتي في مباراة الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد.

وقبل هذه المباراة، تواجه مانشستر يونايتد مع غريمه السيتي في إجمالي 185 مباراة في كافة البطولات، وكان التفوق لصالح "الشياطين الحمر" برصيد 77 فوزًا، مقابل 55 انتصارا للسيتزن، وحسم التعادل 53 مباراة في ديربي مانشستر.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في الفوز على مانشستر سيتي في 59 مباراة مقابل 45 انتصارا لصالح السيتي، وحسم التعادل 48 مباراة بين الفريقين.