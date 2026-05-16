مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

شفق نيوز- لندن

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون رد، مساء السبت، بفضل هدف سجله أنطوان سيمينيو في الشوط الثاني.

وسجل سيمينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 بعدما استدار وسدد الكرة بكعب قدمه داخل الشباك مستغلاً تمريرة عرضية من إرلينغ هالاند.

وشهدت المباراة حذراً من الجانبين قبل أن تنشط هجمات الفريقين عقب الهدف، حيث تألق حارس تشيلسي روبرت سانشيز في التصدي لمحاولة ريان شرقي، فيما ارتطمت تسديدة ماتيوس نونيس بالقائم.

ورفع مانشستر سيتي بهذا الفوز رصيده إلى ثمانية ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، محققاً لقبه الثاني هذا الموسم بعد تتويجه بكأس الرابطة في مارس / آذار الماضي.