مانشستر سيتي يقترب من التتويج بلقب الدوري الانكليزي

شفق نيوز/ واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه إيفرتون، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الألماني إلكاي غوندوغان هدفين لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقتين (37، و51) وتخللهما هدف زميله المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند الذي سجله في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وحقق نادي مانشستر سيتي انتصاره الحادي عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة حصدها من 35 مباراة، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق 4 نقاط عن وصيفه أرسنال قبل مباراته أمام ضيفه برايتون في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وأصبح فريق مانشستر سيتي على بعد انتصارين فقط في ثلاث مباريات، للاحتفاظ للمرة الثالثة على التوالي، بلقب بطل الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز، وبغض النظر عن نتائج أرسنال.

بينما مني نادي لإيفرتون بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر حتى الآن على سلم الترتيب.