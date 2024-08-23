مانشستر سيتي يعلن رسميا عودة غوندوغان الى صفوف فريقه الكروي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم الكروي إلكاي غوندوغان بصفقة انتقال مجانية.

ويمتد العقد لعام واحد مع امكانية تمديد اختياري لعام آخر، وفقا لما نشره موقع النادي.

وعاد اللاعب الألماني الى صفوف فريقه السابق مانشستر سيتي بعد عام من رحيله الى نادي برشلونة الذي شارك معه في 51 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.

وأفادت تقارير صحفية بأن رحيل جوندوجان المفاجئ، جاء بسبب خروجه من حسابات مدربه الألماني هانز فليك، الذي وصل البارسا هذا الصيف.

ونقلت مواقع مقربة من مانشستر سيتي عن الكاي غوندوغان عقب توقيعه العقد قوله: ‏‏لقد عدت الى أفضل ناد في العالم، إنه شعور جميل جداً أن أكون في المنزل.

وأضاف "‏كانت سنواتي السبع في مانشستر سيتي وقتا من الرضا الخالص بالنسبة لي ، سواء داخل الملعب أم خارجه".

وتابع غوندوغان القول: لقد كبرت كشخص ولاعب، وأقمت علاقة خاصة مع مشجعين السيتي وتمتعت بنجاح مذهل ، كانت فترة استثنائية في حياتي"، مردفا "أن تتاح لك الفرصة للعودة الى هنا يعني الكثير لي".