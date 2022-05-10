مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة ضم هالاند

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند، حول التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، جاء فيه: " يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ابتداء من يوم 1 يوليو 2022.

وأضاف "تظل عملية التعاقد خاضعة لاتفاق النادي النهائي مع اللاعب".

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مانشستر سيتي سيدفع 60 مليون يورو مقابل ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع نادي بوروسيا دورتموند، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال هذا الأسبوع.

وقد يكون هالاند متواجد خلال احتفال الفوز بالدوري الإنجليزي، إذا تمكن السيتي من حسم لقب بطولة "البريمير ليغ".

وذكرت تقارير أخرى أن إرلينغ هالاند سيوقع على عقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

بينما زعمت تقارير أن النجم النرويجي الشاب البالغ من العمر 21 عاما، سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، أي أنه سيصبح الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وتفوق مانشستر سيتي على كافة عمالقة أوروبا، أبرزها ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بالتوقيع مع النجم هالاند.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية سر فشل انتقال هالاند إلى ريال مدريد، والتي كان بطلها الرئيسي وكيل اللاعبين الراحل مينو رايولا.

وطلب رايولا قبل وفاته أن تكون قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي 150 مليون يورو بعد الموسم الثاني له مع الفريق الملكي، بهدف حماية مصالح لاعبه حال لم تسر الأمور معه بشكل جيد في الفريق الإسباني.

ورفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هذا الأمر بداعي أنه سيفتح الباب أمام اللاعب للرحيل في أي وقت، خاصة أن مبلغ 150 مليون يورو لن يكون مستحيلا على العديد من الأندية، وأبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.