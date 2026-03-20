مانشستر سيتي يضحي بنجومه لخطف صخرة دفاع برشلونة

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز صفوفه في الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في خط الدفاع في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي قد يضحي في الانتقالات الصيفية القادمة بالثنائي جون ستونز وناثان آكي مقابل التعاقد مع مدافع شاب يقود الخط الخلفي.

وأكد موقع caught offdside أن المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي لاعب برشلونة، أثار إعجاب مسؤولي مانشستر سيتي واعتبروه حلًا لأزمة الدفاع، واستثمارًا للمستقبل.

ويعتبر المدافع البالغ من العمر 19 سنة من أعمدة الدفاع الأساسية في برشلونة، ولاعبًا أساسيًا لدى المدرب الألماني هانز فليك، وهو ما يجعل التعاقد معه مكلفًا ماليًا للفريق الإنجليزي.

ولتحقيق التوازن المالي وتلبية مطالب الفريق الإسباني المالية، ذكرت صحيفة " ناسيونال" أن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه المصري عمر مرموش.

وارتبط النجم المصري بالرحيل عن الفريق منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه استعاد ثقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا وشارك في عدة مباريات سواء أساسي أم بديل.

وسيقترح مانشستر سيتي إشراك نجمه المصري عمر مرموش أو نجمه الشاب ريكو لويس ضمن صفقة تبادلية مع برشلونة للتعاقد مع المدافع باو كوبارسي.