مانشستر سيتي يستهل مشوار الدوري الإنجليزي بفوز ثمين من أرض تشيلسي

شفق نيوز/ استهل مانشستر سيتي، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، مشواره بأفضل طريقة ممكنة بفوز ثمين، خارج أرضه، على تشلسي 2-0، الأحد، في المرحلة الأولى.

وسجّل النرويجي إرلينغ هالاند (18)، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (84)، الهدفين.

وكان سيتي انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه به للمرة الرابعة تواليا.

ودخل سيتي المباراة منتشيا بإحرازه "درع المجتمع"، بفوزه على جاره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، الأسبوع الماضي.

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر الإسباني رودري، الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا الأخيرة، وذلك بعدما منحه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إجازة مطوّلة بعد البطولة القارية، علما بأنّه شارك قبل أيام قليلة في تدريبات فريقه.

وفي غياب الجناح جاك غريليش المصاب، خاض البرازيلي سافينيو الوافد الجديد إلى صفوف بطل إنكلترا، أول مباراة رسمية له مع فريقه.

وفي المقابل، تمثلت المفاجأة في صفوف تشلسي في غياب جناحه رحيم سترلينغ عن التشكيلة نهائيا.

وخاض تشلسي أول مباراة رسمية بإشراف مدربه الجديد، الإيطالي إنتسو ماريسكا، الذي سبق له العمل مساعد لغوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يشرف على ليستر سيتي ويصعد به إلى أندية الدرجة الممتازة هذا الموسم.

وتولى ماريسكا المهمة خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي ترك الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وبدأت المباراة بجس نبض بين الفريقين من دون فرص خطرة على المرميين، حتى نجح سيتي في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية في المباراة بواسطه هدافه العملاق هالاند عندما وصلته الكرة بين مدافعين فأنسل بينهما قبل أن يغمزها بطريقة رائعة داخل الشباك (18).

واحتفل هالاند بالتالي بالمباراة رقم 100 له في مختلف المسابقات مع سيتي، سجل خلالها 91 هدفا ونجح في 15 تمريرة حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسم كوفاتشيتش، لاعب تشلسي السابق، النتيجة نهائيا لصالح فريقه عندما سار بالكرة عدة أمتار قبل أن يسددها قوية من خارج المنطقة في الشباك (84).