مانشستر سيتي يخطف لقب دوري الأبطال

شفق نيوز/ خطف فريق مانشستر سيتي مساء السبت، كأس دوري الأبطال بهدف وحيد على حساب انتر ميلان الايطالي.

وظفر مانشستر سيتي الإنكليزي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بتغلّبه على إنتر الإيطالي (1-0) السبت في نهائي المسابقة القارية على ملعب "أتاتورك" بمدينة اسطنبول التركية.

وهو اللقب الأول للسيتيزنس في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرّة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشلسي بهدف دون ردّ.

وفرض الإسباني رودري نفسه نجمًا للمواجهة بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68.