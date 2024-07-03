مانشستر سيتي يحسم أولى صفقاته الصيفية

شفق نيوز/ حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أولى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير، لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، اتفق مانشستر سيتي على ضم البرازيلي سافينيو، لاعب تروا الفرنسي، والمعار إلى جيرونا، بعقد مدته 5 سنوات.

ولم يشارك سافينيو (20 عاما) مع تروا وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في جيرونا.

ووفق التقرير، فإن سافينيو سيصبح أولى صفقات مانشستر سيتي، هذا الصيف، وسيوقع عقدا طويل الأجل حتى صيف 2029.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي أبلغ سافينيو بنيته أن يكون جزءا من خطط الفريق الأول تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا الموسم المقبل.

وأمضى سافينيو 4 مواسم في صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي، قبل أن ينضم إلى نادي تروا في عام 2022.