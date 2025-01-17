مانشستر سيتي يجدد عقد هالاند لعشر سنوات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبها النرويجي إيرلينغ هالاند حتى صيف 2034.

وقالت الإدارة في بيان رسمي إن هالاند وقع عقداً جديداً لمدة عشرة أعوام مقبلة مع النادي.

وانضم هالاند صاحب الـ24 عاماً إلى مانشستر سيتي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في صيف العام 2022.

وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي، أثبت الدولي النرويجي تألقه وساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي رسالة مصورة لهالاند يوجه خلالها الشكر لجماهير فريقه ويؤكد أنه باقٍ مع النادي حتى 2034.

وسجل هالاند هذا الموسم 21 هدفاً مع مانشستر سيتي وقدم تمريرة حاسمة بينما وصلت أهداف النجم النرويجي مع السيتي إلى 11 هدفاً على مدار 126 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وحقق هالاند لقب هداف الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.