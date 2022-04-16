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مانشستر سيتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهتي ليفربول والريال

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-16T05:18:27+0000
مانشستر سيتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهتي ليفربول والريال

شفق نيوز/ تلقى مانشستر سيتي ضربتين موجعتين قبل لقاء القمة أمام ليفربول، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صانع ألعاب "السيتي"، الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، سيغيبان عن مواجهة ليفربول المرتقبة لمعاناتهما من الإصابة.

وتعرض دي بروين وكايل للإصابة خلال مشاركتهما في لقاء أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع الحالي ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن الثنائي من إكمال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن "السيتي" حجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهابا بهدف دون رد.

ولم يعرف حتى الآن مدى خطورة إصابة دي بروين وكايل، اللذين قد يغيبان أيضا عن مباراتين مرتقبتين لفريقهما ضد ريال مدريد في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف "السيتي" الريال في الـ26 من الشهر الجاري، على أن يتواجه الفريقان إيابا في مدريد في الرابع من مايو/ ايار المقبل.

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