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مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بمباراة الستة أهداف

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-21T17:40:25+0000
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بمباراة الستة أهداف

شفق نيوز/ سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره ومنافسه نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جوندوجان الهدف الأول لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول والمباراة، ثم ثم سجل ألميرون هدف التعادل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ثم أحرز ويلسون الهدف الثاني لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 39 من عمر المباراة، قبل أن يعزز تريبير في الدقيقة 54، الهدف الثالث لمصلحة نيوكاسل.

ثم قلص آرلينج هالاند الفارق لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 64، سجل بيرناردو سيلفا هدف التعادل.

وبهذا، يصبح فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

 

 

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