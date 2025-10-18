مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً بثنائية هالاند في إيفرتون

شفق نيوز- متابعة

اعتلى نادي مانشستر سيتي، يوم السبت، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من المسابقة.

وانتظر "السيتي" حتى الدقيقة 58 ليسجل هدف التقدم عبر نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند بضربة رأس.

وبعدها بخمس دقائق عاد هالاند ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني أيضاً لفريقه بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفاً معززاً موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

أما مانشستر سيتي فقد رفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتاً، حيث بات يتقدم بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر السابق، الذي يواجه فولهام لاحقاً اليوم.

في المقابل، فقد تجمد رصيد إيفرتون عند 11 نقطة في المركز العاشر.