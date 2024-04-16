مانشستر سيتي: لا نخاف من الريال وسنلعب من أجل الفوز

شفق نيوز/ أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، يوم الثلاثاء، على أن احترامه لريال مدريد لا يعني خوفه منه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نقدم أداء أفضل مما فعلناه في البرنابيو، إذا خسرت أمام مدريد، فعليك أن تصافحهم وتبارك لهم".

وأضاف: "أريد أن ألعب بطريقة تجعلنا نستحق التأهل إلى نصف النهائي، لن نسيطر على المباراة لمدة 90 دقيقة، ولن يفعلوا ذلك أيضا".

وأوضح غوارديولا أنه "لا يخاف من الفريق الأبيض لكنه يحترمه كثيرا"، مضيفا: "إنني أحترمه كثيرا، لكني لا أشعر بالخوف، واجهناهم مرات عديدة، إذا أشدت به فهذا لأنني أؤمن بذلك".

وأكمل: "لقد لعبت ضد مدريد مرات عديدة كلاعب وأحترمه كثيرا، إنها منافسة، في بعض الأحيان تفوز وفي بعض الأحيان تخسر، الشعور بالخطر مع مدريد موجود دائما، إنهم يعلمون أننا سنذهب من أجل الفوز بالمباراة".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد"، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 3-3 في ملعب "سانتياغو برنابيو".