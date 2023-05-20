مانشستر سيتي بطلا للبريميرليج بهدية من نوتنجهام فورست

شفق نيوز/ أهدى نوتنجهام فورست لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي، بفوزه على ضيفه آرسنال 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة.

وسجل تايوو أوونيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، ليتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء المتصدر السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

وذهب اللقب إلى خزائن السيتي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك قبل مباراته غدا الأحد ضمن الجولة قبل الأخيرة أمام تشيلسي.

أما نوتنجهام فورست، فأفلت من الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز 16، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17.

واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث استمرت الشراكة بين جاكوب كيويور وجابرييل ماجالايس في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين بن واين جرانيت تشاكا.

وأدى جورجينيو دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه توماس بارتي ومارتن أوديجارد، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب نوتنجهام ستيف كوبر، إلى طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث تكون الخط الخلفي من جو وورال وفيليبي وموسى نياخاتي.

وعلى الطرفين لعب سيرج أورييه ورينان لودي، ووقف أوريل ماجالا إلى جانب رايان ياتيس في وسط الملعب، بينما تحرك مورجان جيبس وايت ودانيلو، خلف المهاجم تايوو أوونيي.

وعلى عكس المتوقع، استحوذ نوتنجهام على منطقة المناورة بشجاعة هجومية في الدقائق الـ10 الأخيرة، من دون خطورة.

وجاءت أول فرصة فعلية في اللقاء بحلول الدقيقة 13، عندما حصل جيسوس على الكرة داخل منطقة جزاء الفريق المضيف، ليستدير ويسدد، فارتطمت الكرة بالدفاع.

ومن ركلة ركنية نفذها ساكا، أبعد أورييه الكرة التي وصلت إلى جيسوس، لكن رأسيته علت المرمى في الدقيقة 17.

وتقدم نوتنجهام بالنتيجة في الدقيقة 19، عندما تخلى أوديجارد عن الكرة لتصل إلى جيبس وايت الذي أرسل تمريرة بينية، وضعت أوونيي في مواجهة حارس "الجانرز" ثم وضع الكرة في الشباك.

وأراد آرسنال الرد بسرعة، فوصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جيسوس الذي سدد برعونة في مكان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بالدقيقة 23.

ووصلت الكرة من ركلة ركنية نفذها ساكا مجددا، إلى تروسارد الذي وجّه تسديدة ابتعدت عن مرمى صاحب الأرض في الدقيقة 27.

وتبادل جيسوس الكرة مع أوديجارد، قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة 29.

وتخطى مانجالا عددا من لاعبي آرسنال، قبل أن يمرر إلى دانيلو الذي فشل في تخطي وايت قبل مواجهة المرمى في الدقيقة 34.

وأربكت عرضية من ساكا دفاع نوتنجهام قبل أن يبعد نافاس الخطر بلكمة، في الدقيقة 43، وسدد تروسارد بعيدا عن المرمى إثر تمريرة من ساكا في الوقت بدل الضائع.

وأرعب حارس مرمى آرسنال أرون رامسديل زملاءه عندما تردد في السيطرة على كرة عرضية بالدقيقة 49.

وأهدر آرسنال فرصة خطيرة لمعادلة النتيجة في الدقيقة 61، عندما أرسل وايت الكرة في الناحية اليمنى ناحية ساكا الذي تقدم بها وسددها ليبعد نافاس خطرها.

وأجرى أرتيتا تبديلين دفعة واحدة، من خلال إشراك كيران تيرني وإيدي نكيتياه مكان كيويور وتشاكا.

وكاد جيبس وايت يستغل تمريرة خاطئة للخلف من بارتي، فتقدم بالكرة وسددها زاحفة لتمر بجانب القائم البعيد في الدقيقة 67.

ودخل فابيو فييرا مكان تروسارد في تشكيلة آرسنال، ولم تشكل تسديدة لودي خطرا على مرمى الفريق اللندني في الدقيقة 72.

وتوترت الأجواء مع مرور الوقت، وأحكم نوتنجهام دفاعه في الدقائق الـ10 الأخيرة. وسيطر نافاس بمهارة على عرضية فييرا الخطيرة في الدقيقة 85.

ثم تلاعب جيبس وايت بمدافعي آرسنال، قبل أن يسدد نحو المرمى وتصدى رامسديل لمحاولته في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت 1-0، وحسمت لقب البريميرليج للسيتي مع إخفاق كتيبة المدرب أرتيتا في العودة.