مانشستر ستي يحتفل بلقب الدوري التاسع في تاريخه (صور)

شفق نيوز / احتفل مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاسع في تاريخه، على أرضية ملعب الاتحاد، عقب نهاية مباراة تشيلسي.

وحقق السيتي فوزًا لم يكن مؤثرًا على تتويجه، أمام تشيلسي بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 37 للبريميرليج.

وعقب مباراة السيتي وتشيلسي اليوم، اقتحمت جماهير السيتيزنس أرضية ملعب الاتحاد كعادتها للاحتفال بفريقها، لتؤجل تدشين مراسم التتويج.

ولكن بعد إخلاء الملعب من الجماهير، تم وضع منصة التتويج، واحتفل اللاعبون والجهاز الفني باللقب التاسع في تاريخ النادي، والثالث على التوالي.

وكان السيتي قد ضمن التتويج بالبريميرليج، أمس السبت، بعد سقوط منافسه المباشر آرسنال، بهدف دون رد، أمام نوتنجهام فورست، وظل الفارق عند 4 نقاط، مع تبقي مباراة وحيدة للجانرز.