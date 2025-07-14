أمانة بغداد ينتصر على نفط البصرة ويعود لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تأهل فريق أمانة بغداد لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إلى دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2025–2026 بعد فوزه على نادي نفط البصرة الذي هبط للدرجة الممتازة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات "البلاي أوف" الحاسمة.

وجرت المواجهة على ملعب الشعب الدولي في بغداد عند تمام الساعة الثامنة مساءً، وانتهت لصالح أمانة بغداد بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدف العودة إلى دوري النجوم في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب جبار كريم.

وقاد اللقاء، طاقم أردني دولي، يضم الحكم أدهم المخادمة حكماً للساحة، بمساعدة كل من محمد بكار (مساعد أول)، وأحمد مؤنس الرويلي (مساعد ثان)، فيما كان العراقي محمد صادق حكماً رابعاً، بينما أدار تقنية الفيديو "الفار" الحكمان العراقيان يوسف سعيد وأكرم علي، إضافة إلى أحمد علي مقيماً للحكام.

يُذكر أن فريقي الحدود وكربلاء هبطا إلى دوري الدرجة الممتازة، بينما تأهل ناديا الموصل والغراف من الدرجة الممتازة إلى دوري نجوم العراق، ليتبقى مقعد واحد حُسم في مواجهة اليوم بين أمانة بغداد ونفط البصرة.