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أمانة بغداد يفوز على زاخو.. والطلبة يتعادل مع الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-17T15:31:32+0000
أمانة بغداد يفوز على زاخو.. والطلبة يتعادل مع الكرخ

شفق نيوز/ أقيمت مباراتان من الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز، يوم الاثنين، جمعت الاولى فريق نادي زاخو وضيفه فريق امانة بغداد على ملعب الاول، انتهى اللقاء بفوز امانة بغداد 2-0 .

سجل الهدف الاول لفريق امانة بغداد محمد قدوح بالدقيقة 35 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 48 من عمر اللقاء اضاف لاعب الامانة ستار ياسين الهدف الثاني لفريقه ، واضاع لاعب زاخو برونو ليما ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة رفع الامانة رصيده للنقطة 42 بالمركز السادس، وبقى رصيد فريق زاخو عند النقطة 41 بالمركز السابع.

بينما جرت المباراة الثانية على ملعب احمد راضي بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الطلبة ، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

سجل الهدف الاول للطلبة وكاع رمضان في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول، وتمكن لاعب الكرخ المحترف سولومون وليمز من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 ، وبعد دقيقتين على هدف تعديل الكرخ ، عزز لاعب الكرخ حسن عبد الكريم النتيجة بعد تسجيل هدف ثان لفريقه ، وفي الدقيقة 40 سجل لاعب الطلبة علي كريم هدف التعديل لفريقه ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2، ورفع الطلبة رصيده للنقطة 29 بالمركز السابع عشر، بينما رفع الكرخ رصيده للنقطة 38 بالمركز العاشر .

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