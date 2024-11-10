أمانة بغداد يخطف "المركز الأول" في بطولة اندية العراق للمصارعة الحرة (صور)

شفق نيوز/ توج مصارعو نادي أمانة بغداد بالمركز الأول في بطولة الاندية العراقية للمصارعة الحرة التي أقيمت في المركز التدريبي للمصارعة في بغداد.

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز؛ ان نادي الأمانة أحرز المركز الأول في بطولة اندية العراق للمصارعة الحرة، التي اختتمت منافساتها اليوم على قاعة ملعب الشعب الدولي، بمشاركة (8) أندية، وجاء فريق نادي الحشد في المركز الثاني وحل نادي الاعظمية في المركز الثالث.

واوضح ان البطولة شهدت منافسات شرسة بين مصارعي الاندية العراقية وبرزت أسماء جديدة من المصارعين بشكل مميز بعد تقديمهم مستويات طيبة.

واضاف ان هدف الاتحاد التواصل في اكتشاف وجوه جديدة سيما وأنها توجهت للاهتمام في المواهب الواعدة لتكون رافدا للعبة مستقبلاً بوجود مدربين أجانب تعاقد معهم الاتحاد لتطوير اللعبة.