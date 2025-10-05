أمانة بغداد يحصد نقاط مباراة نفط ميسان والموصل وديالى "حبايب" بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق أمانة بغداد، يوم الأحد، على ضيفه نفط ميسان، في حين انتهى لقاء الموصل وديالى بالتعادل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق.

ففي المباراة الأولى، التي جرت على ملعب "الساحر أحمد راضي" - الملعب الافتراضي - لنادي الأمانة عند الساعة 6:00 مساء، حصد فريق أمانة بغداد، ثلاث نقاط إثر فوزه على نفط ميسان بأربعة أهداف لواحد،

وانتهى الشوط الأول بتقدّم أمانة بغداد بنتيجة 3-1، حيث سجل الأمانة مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق خطأ دفاعي للاعب نفط ميسان سواليو أوتارا، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 13 عن طريق كمال القرع.

وتمكّن نفط ميسان من تقليص النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء سعد في الدقيقة 18، ليضيف أمانة بغداد هدفه الثالث في الدقيقة 43 عن طريق كمال القرع أيضاً.

وفي الشوط الثاني سجل الأمانة هدفه الرابع عن طريق زيدان عبد الجبار في الدقيقة 49، لتنتهي المبارة بهذه النتيجة، في حين شهد اللقاء طرد علي كوتي، لاعب نفط ميسان في الدقيقة 88، لتراكم البطاقات.

وفي المباراة الثانية التي أُقيمت على أرضية ملعب دهوك في التوقيت نفسه، فرض نادي ديالى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على صاحب الأرض نادي الموصل.

حيث شهدت المباراة بداية قوية من جانب نادي ديالى الذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أيمن الصفاقسي.

وردّ نادي الموصل سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق روش فونينك بعد هجمة منسقة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح الموصل في التقدم مجدداً بواسطة علاء الدالي من ركلة جزاء محكمة التنفيذفي الدقيقة 34، قبل أن يسجل مدافع الموصل خوستين فارني، هدفاً عكسياً بالخطأ في مرماه بمساعدة لاعب ديالى علي كريم في الدقيقة الثانية والستين.

وانتهت المباراة بتعادل عادل بهدفين لكل فريق وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الموصل الذين رافقوا فريقهم إلى محافظة دهوك.