أمانة بغداد يتوج بلقب بطولة سفير كوريا الجنوبية للتايكواندو

شفق نيوز- بغداد

أحرز نادي أمانة بغداد الرياضي، لقب بطولة سفير كوريا الجنوبية الخامسة للتايكواندو، بفعاليتي البومسي والكوركي، التي اقيمت في قاعة نادي الكرخ الرياضي ببغداد بمشاركة 280 لاعباً يمثلون 42 نادياً من مختلف المحافظات.

واقيمت البطولة بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، ورئيس نادي امانة بغداد فلاح مندب، والسفير الكوري الجنوبي في العراق، وعدد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاندية والاتحادات.

واسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي امانة بغداد بالمركز الاول في فئتي الشباب والناشئين، حيث جاء ترتيب فئة الشباب كالتالي: المركز الاول نادي امانة بغداد، المركز الثاني نادي الكوت، المركز الثالث نادي العدل.

وفي فئة الناشئين جاء بالترتيب الاول نادي امانة بغداد، وحل بالمركز الثاني نادي واسط، وجاء بالمركز الثالث نادي الكاظمية.

كما حقق نادي امانة بغداد المركز الاول في فعاليتي القتال كوركي والبومسي ضمن فئات المتقدمين رجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.