أمانة بغداد يتوج بكأس بطولة اندية العراق للجمباز

شفق نيوز/ حقق نادي أمانة بغداد، يوم السبت، المركز الأول في بطولة أندية العراق للجمباز.

وتمكن فريق الجمباز لنادي أمانة بغداد، من نيل المركز الأول في المسابقة التي جرت في بغداد على مدى ثلاثة أيام، فيما جاء نادي الجيش ثانيا، وتلاه في المركز الثالث نادي الحشد، وسط تنافس شديد بين الأندية المشاركة في البطولة.

وحصد لاعبو نادي أمانة بغداد التتويج بلقب البطولة، من بين 17 ناديا يمثلون جميع اندية بغداد والمحافظات.

يذكر أن البطولة الأخيرة أسفرت عن تتويج فريق مركز مدينة الصدر بالمركز الأول، وحل فريق مركز ذي قار ثانيا، بينما جاء مركز بغداد الرصافة بالمركز الثالث.