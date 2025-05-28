أمانة بغداد يتوج بطلاً لأندية العراق الأولى بالهوكي

شفق نيوز/ توج فريق نادي أمانة بغداد، بلقب بطولة أندية العراق الأولى للهوكي، عقب فوزه المستحق على نادي الشعلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المركز التخصصي في منطقة الشعلة.

وبدأ فريق أمانة بغداد المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل عبر اللاعب مؤمل عبد الحسين، لينتهي الشوط الأول بتقدّم فريقه بهدف دون رد رغم محاولات نادي الشعلة للعودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، عزز اللاعب مقتدى حيدر قدوري، النتيجة بإضافة الهدف الثاني لأمانة بغداد، قبل أن يقلص أمير عامر ناجي، الفارق لصالح الشعلة.

وردّ فريق أمانة بغداد سريعاً عبر النجم المتألق مؤمل عبد الحسين، الذي سجل هدفين متتاليين، ليرفع رصيده الشخصي في المباراة إلى ثلاثة أهداف مسجلاً (هاتريك) باسمه.

وسجّل سجاد رافع حسين الهدف الثاني للشعلة، لكن عبد الحسين عاد ليختتم مهرجان الأهداف بهدف خامس، مؤكداً تتويج فريقه بلقب البطولة عن جدارة.

وفي ختام المباراة، جرت مراسم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، كما تم تكريم أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وهداف البطولة.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عبد السلام خلف، وعضو المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد العراقي للهوكي خليل ياسين، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية البارزة واللاعبين الدوليين السابقين، وجمهور غفير من عشاق اللعبة، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية.