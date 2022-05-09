أمانة بغداد يتقاسم مع القوة الجوية نقاط مباراة مؤجلة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية ومضيفه امانة بغداد اليوم الاثنين، سلبيا من دون اهداف لحساب مباراة مؤجلة من الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز .

وضيف ملعب نادي امانة بغداد عصر اليوم مباراة القوة الجوية وامانة بغداد في مباراة مؤجلة من الجولة 26

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 52 بالمركز الرابع ورفع الامانة رصيده للنقطة 35 بالمركز الرابع عشر .

وتقام مباراة القوة الجوية المؤجلة الثانية ضمن الجولة 27 امام فريق الشرطة يوم الثلاثاء الموافق 17 من الشهر الحالي في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

بينما تقام اخر مواجهات القوة الجوية المؤجلة ضمن الجولة 28 يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر الحالي أمام فريق نادي النجف في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.