أمانة بغداد يتغلب على الجولان ويضرب موعداً مع نفط البصرة

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق أمانة بغداد الفوز على فريق الجولان، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الـ"بلي اوف" ليتأهل لملاقاة فريق نفط البصرة في مباراة التأهيل إلى دوري نحوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة مساءً، وانتهت لصالح أمانة بغداد بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجولان بهدف واحد دون مقابل لأمانة بغداد جاء هدف الجولان بخطأ دفاعي عن طريق لاعب أمانة بغداد عدي شهاب في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل فريق أمانة بغداد هدف التعديل عن طريق يوسف تونجي في الدقيقة 59، وأضاف نفس اللاعب هدفاً ثانياً لأمانة بغداد في الدقيقة 66، وسجل أمانة بغداد هدفه الثالث في الدقيقة 72 عن طريق كليبر كاليل.

وبهذا الفوز سيلاقي أمانة بغداد فريق نفط البصرة صاحب المركز 18 من دوري نجوم العراق، لتحديد الفريق الذي سيشارك في منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2025-2026.

وكان التعادل أو الفوز يؤهلان الجولان صاحب المركز الثالث برصيد 68 نقطة للقاء نفط البصرة ، بينما الفوز فقط كان سيؤهل أمانة بغداد صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

وبحسب آلية الدوري العراقي الممتاز، يتواجه الفريقان الثالث والرابع لمباراة (البلي اوف) الفائز منهما يواجه الفريق الحاصل على المركز 18 من دوري نجوم العراق.

يذكر أن فريقي الموصل والغراف، تأهلا مباشرة لدوري نجوم العراق الموسم المقبل، بينما هبط فريقا كربلاء والحدود من دوري النجوم إلى الدوري الممتاز.