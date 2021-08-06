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أمانة بغداد تزيل نصباً نحتياً للراحل أحمد راضي وتوضح الأسباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-06T13:10:27+0000
أمانة بغداد تزيل نصباً نحتياً للراحل أحمد راضي وتوضح الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت أمانة بغداد، يوم الجمعة، إزالة نصب نحتي للكابتن الراحل أحمد راضي وسط العاصمة.

واستنكرت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما وصفته بـ"التجاوز غير الحضاري والامتهان لمكانة اسطورة الكرة العراقية المرحوم احمد راضي وذلك من خلال اقامة نصب نحتي لا تنطبق عليه أبسط المعايير الفنية مع قاعدة بائسة للنصب في منطقة اليرموك شارع الاربع شوارع ضمن قاطع بلدية المنصور ودون أخذ الموافقات الاصولية من امانة بغداد ووزارة الثقافة".

وأضافت، أنها "قررت ازالة النصب المذكور كونه لا يرتقي بمكانة اللاعب الدولي الراحل احمد راضي"، موضحة أنها "وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة واتحاد الكرة العراقي ستقيم نصبا جديدا بمواصفات فنية مناسبة".

وتابعت أن "الأعمال الفنية والجمالية في مدينة بغداد لايمكن تنفيذها بصورة شعبوية لاتتناسب والذوق العام الذي نطمح اليه ومن دون أخذ موافقات اصولية ويجب إخضاعها للجهات المختصة في امانة بغداد ووزارة الثقافة".

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