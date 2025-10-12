أمانة بغداد تحصد 11 وساماً في بطولة كأس رئيس كوكيوان الدولية للبومسي

شفق نيوز– بغداد

حقق فريق نادي أمانة بغداد إنجازاً بارزاً في بطولة كأس رئيس كوكيوان الدولية للبومسي، التي أقيمت في مدينة أصفهان الإيرانية بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 11 دولة.

وتمكن الفريق تحت إشراف المدرب عمر حميد من حصد 11 وساماً ملوناً جاءت على النحو التالي: الوسام الذهبي لكل من حميد عبد الرحمن عن فئة 18 عاماً ومريم محمد ناظم، والوسام الفضي لطيبة عمر حميد، والوسام البرونزي لمحمد علي عبد الله.

كما أحرز الفريق المركز الثالث في الترتيب الفرقي عبر الثلاثي علي حسين حمود ومحمد علي عبد الله وحميد عبد الرحمن، ونال كل من عبد العزيز طه طالب ومصطفى محمد جادر وحيدر طه طالب وياسين بسام محمد جائزة أفضل فريق للروح القتالية.