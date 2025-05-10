أمام أنظار أرنولد.. تعادل سلبي ينهي لقاء الطلبة ودهوك بدوري النجوم

شفق نيوز/ تعادل فريق الطلبة مع ضيفه دهوك، سلبياً من دون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب المدينة عند الساعة الـ 7:00 مساءً.

‏وبهذه النتيجة، رفع فريق فريق الطلبة رصيده للنقطة 56 بالمركز الرابع، ورفع دهوك رصيده للنقطة 48 بالمركز السابع.

وفي أول مهمة له تابع مدرب منتخب العراق الجديد الأسترالي غراهام أرنولد، عن كثب مواجهة الطلبة ودهوك، بحضور رئيس الاتحاد وعضوي المكتب التنفيذي محمد ناصر واحمد الموسوي.