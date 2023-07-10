أمام لاعبين مغربيين.. مفاجأتان "غير متوقعتين" للملاكمة العراقية في الدورة العربية

شفق نيوز/ مُني ملاكم منتخب العراق يوسف الماجدي، اليوم الاثنين، بخسارة غير متوقعة من نظيره المغربي زين العابدين امروكي ليكتفي بالميدالية البرونزية لوزن 71 كغم.

كما شهدت منافسات البطولة مفاجأة أخرى، فبعد اعتبار حكام لقاء الملاكم العراقي علي قاسم فائزاً على نظيره المغربي نادر عبد الله في وزن 63 كغم، معلناً فوزه وانتقاله للمباراة النهائية، لكن اعتراض الوفد المغربي، قلب الأحداث، إذ كان اعتراض المغرب على وجود انذارين على اللاعب العراقي ليعتمد الحكام ذلك ليصبح التعادل بالنقاط، وتمنح بعدها لجنة حكام المباراة اللاعب المغربي نقطة الفوز فيما كان نصيب اللاعب العراقي الوسام النحاسي.