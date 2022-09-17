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"أمام فريق متواضع".. البافاري يتعرض للخسارة الأولى في الموسم الجديد

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-17T16:47:05+0000
"أمام فريق متواضع".. البافاري يتعرض للخسارة الأولى في الموسم الجديد

شفق نيوز/ مني بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه أوغسبورغ المتواضع صفر-1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وتأتي الخسارة بعد سقوطه أيضا في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات له في بوندسليغا مع بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها ومع شتوتغارت (2-2).

وسجل مرغيم بيريشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وهي المرة الأولى بعد 87 مباراة تواليا يفشل فيها الفريق البافاري في التسجيل ولو هدف واحد.

ويحتل بايرن المركز الرابع حاليا برصيد 12 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي تصدر الترتيب مؤقتا بفوزه على جاره شالكه 1-صفر في دربي منطقة الرور الصناعية.

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