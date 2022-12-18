مالك "تويتر" ماسك يصور هدف ميسي ويعلق: رائع أرجنتين

شفق نيوز/ قام رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر" بتصوير هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فرنسا خلال نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وعلق مساك على هدف ميسي، قائلا: "هدف رائع للأرجنتين".

Great goal by Argentina! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/WIs9ocfPcz — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

وأحرز النجم ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للنهائي على استاد لوسيل، وذلك من ركلة جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا.