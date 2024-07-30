ماقاله راضي شنيشل بعد "الخسارة الثقيلة"

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل بعد خسارته، أمام نظيره المغربي بثلاثية نظيفة، إن "الفروقات كانت واضحة بين مستوى الفريقين، حيث تمكن المنتخب المغربي من استغلال الفرص بصورة صحية".

‏وأضاف إن الإجهاد كان واضحا على لاعبين منتخبنا وهم يخوضون مباراة على مستوى عالي مما عكس ذاك سلباً على الأداء العام والمستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب الأولمبي .

‏ وأشار إلى أن الهدف المبكر الذي دخل في مرمى المنتخب الاولمبي العراقي والهدف الذي لحقه أثر على اندفاع اللاعبين ومعنوياتهم .

‏وشكر شنيشل اللاعبين على ما قدموه من جهد خلال الدورة الأولمبية في باريس وتمنى للمنتخبات العربية بلوغ النهائي.

وودع المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، أولمبياد باريس بعد تعرضه لخسارة ثقيلة من نظيره المغربي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.