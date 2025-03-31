ماسك "يسخر" من النادي الملكي (صورة)

شفق نيوز/ نشر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، يوم الاثنين، تغريدة لنادي برشلونة الإسباني فيها شيء من "السخرية والاستفزاز" لريال مدريد.

وتفاعل ماسك مع سؤال وجهه الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "أكس" إلى الذكاء الاصطناعي "Grok" حول الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب جيرونا بنتيجة 4-1 أمس الأحد.

وأعاد ماسك مالك منصة "أكس" ومؤسس "Grok" نشر تغريدة برشلونة مع تعليق ساخر "يمكنك أن تسأل Grok عن أي شيء".

وحملت رسالة ماسك "استفزازاً" لنادي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب "الليغا" برصيد 66 نقطة بعد مرور 29 جولة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد قبل تسع جولات من نهاية منافسات الموسم الحالي.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة مرتقبة ضد أتلتيكو مدريد بعد غدٍ الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويخوض برشلونة مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد يوم 11 آيار/ مايو المقبل في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.