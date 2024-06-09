"مازالت بخير"..  الصافرة العراقية تطل على الدوريات العربية والإيرانية

شفق نيوز/ أفاد مدير دائرة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم علي صباح، يوم الأحد، بأن استعانة الدول الأخرى بالطواقم التحكيمية العراقية دليل على أن الصافرة العراقية مازالت بخير وتمتلك سمعة جيدة بين الدول .

وقال صباح لوكالة شفق نيوز، ان الصافرة العراقية تؤكد استعدادها التام لقيادة المباريات في الدوري التونسي والليبي والايراني، مشيرا إلى أن هذه المشاركات تأتي من باب تبادل الخبرات بين العراق وباقي الدول الراغبة في التعاون.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم طلب في برقية مستعجلة موجهة لنظيره العراقي، الاستعانة بطاقم تحكيم عراقي مؤلف من مهند قاسم عيسى حكم ساحة يساعده واثق مدلل واحمد صباح قاسم، لتحكيم مباراة ناديي الهلال والأخضر التي ستقام في العاصمة الليبية بنغازي منتصف شهر حزيران الحالي .

وتأتي هذه الدعوة بحسب الاتفاق والتعاون المبرم بين الطرفين في الاجتماع الأخير الذي عقد على هامش دورة فار الذي حضره من العراق مدير دائرة الحكام في الاتحاد العراقي علي صباح ووافق عليها الاتحاد العراقي .