ماركو فرج يغادر بعثة المنتخب العراقي قبل مواجهة البحرين بسبب عقد أوروبي

شفق نيوز- متابعة

غادر لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، ماركو فرج، مساء اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب في وقت حساس للغاية قبل المواجهة مع البحرين وهي المباراة الأولى لـ"أسود الرافدين" في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وجاءت مغادرة اللاعب بعد توصله إلى اتفاق رسمي ونهائي مع أحد الأندية الأوروبية، حيث طلب النادي التحاق اللاعب بشكل فوري لبدء مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية، خصوصاً وأنهم يرغبون في وجوده معهم منذ الأيام الأولى للإعداد.

وبما أن بطولة كأس العرب 2025 تُقام خارج الأجندة الدولية لـ"الفيفا"، فإن الأندية غير مُلزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة مع منتخباتهم.

وبناءً على ذلك، رفض النادي الأوروبي استمرار ماركو فرج مع المنتخب العراقي خلال البطولة، ما اضطر اللاعب إلى مغادرة المعسكر رغم أهمية توقيت البطولة للمنتخب.

ولان لوائح البطولة واضحة وصارمة، حيث تمنع إضافة أي لاعب جديد إلى القائمة قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى، إلا في الحالات التي تُثبت وجود إصابة بتقرير طبي معتمد، فإن المنتخب العراقي لن يتمكن من استبدال ماركو فرج.

ونتيجة لذلك، سيخوض العراق منافسات كأس العرب بقائمة مكونة من 22 لاعباً فقط بدلاً من العدد الكامل المعتاد، مما قد يشكل تحدياً إضافياً للجهاز الفني خلال مشوار البطولة.