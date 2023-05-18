ماركو فرج محترف نادي سترومسغودست النرويجي على لائحة اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ أكملت لجنةُ المغتربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الخميس، الأوراقَ الرسميّة الخاصة باللاعب "ماركو فرج" ليصبح جاهزاً لتمثيل المنتخبات الوطنيّةِ في الاستحقاقاتِ المقبلة.

ونقل بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي، راضي شنيشل قوله: إن ماركو فرج محترف سترومسغودست النرويجي من الطاقاتِ الشابة التي يمكنها أن تقدمَ الإضافةَ للمنتخبات الوطنيّة مستقبلاً.

وأكد شنيشل؛ أن ماركو سيغيبُ عن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في بطولةِ غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق من 12 إلى 20 حزيران المقبل بسبب تسليم قائمة الـ50 الأولية إلى اللجنةِ المنظمة قبل إصدار أوراقه بشكلٍ رسمي.

وأضاف: اللاعب المذكور سيتم استدعاؤه في الاستحقاقاتِ المقبلة لإيمان الجهاز الفني بإمكانياته التي يمكن استثمارها برفقة بقية زملائه في قادم الاستحقاقات.

واختتم شنيشل حديثه قائلاً: القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها مؤخراً خاصة ببطولةِ غرب آسيا فقط، وستكون بعد انتهاء البطولة بلا شك مفتوحةً أمام أي لاعبٍ يثبت أحقيته في ارتداء قمصان الأولمبي، وفقا للبيان.