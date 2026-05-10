"ماركا": صمت غير معتاد داخل ريال مدريد قبيل الكلاسيكو

شفق نيوز- متابعة

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وسط أجواء توتر داخل معسكر الفريق الملكي.

ويدخل برشلونة اللقاء بهدف حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً، إذ يكفيه التعادل للتتويج، في ظل تقدمه على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، شهدت المدينة الرياضية لريال مدريد أجواءً استثنائية خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى برشلونة، حيث خيم صمت غير معتاد على أرجاء فالديبيباس.

وأضافت الصحيفة أن الأحاديث الجانبية بين اللاعبين اختفت بشكل لافت، ولم يُسمع سوى تعليمات الجهاز الفني، في مشهد يعكس حجم التوتر الذي يحيط بالفريق قبل المواجهة.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء جاءت انعكاساً لحالة القلق داخل غرفة الملابس، في ظل تصاعد الجدل حول أداء الفريق واقتراب نهاية موسم يوصف بأنه مضطرب.

وتُعدّ صحيفة "ماركا - Marca" الإسبانية من أبرز الصحف الرياضية في إسبانيا، وتتميز بتغطية واسعة لكرة القدم المحلية والعالمية، وتميل تغطياتها الإعلامية إلى التركيز بشكل أكبر على أخبار ريال مدريد، مع متابعة مستمرة لأخبار النادي الكتلوني وبقية الأندية الإسبانية، دون إعلان انحياز رسمي لأي طرف.