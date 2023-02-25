مارسيلو يعود إلى الفريق الذي علمه كرة القدم

شفق نيوز/ عاد النجم البرازيلي مارسيلو، بطل أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد الإسباني، إلى فلوميننسي الذي تدرج في صفوفه، حسبما أعلن نادي ولاية ريو دي جانيرو.

وأفاد نادي فلوميننسي البرازيلي في بيان، بتعاقده مع الظهير الأيسر البالغ 34 عاما، مؤكدا أنه "وقع عقدا حتى ديسمبر 2024، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2025".

وكان مارسيلو أنهى عقده مع أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي، علما أنه انضم إلى صفوفه في سبتمبر بعد رحيله عن ريال مدريد.

وقال مارسيلو على "إنستغرام": "لسنوات حلمت بالعودة إلى جذوري. إلى الفريق الذي دربني وعلمني كرة القدم. عدت إلى حيث بدأ كل شيء".

وسيرتدي اللاعب المخضرم قميصا يحمل الرقم 12، كما كانت الحال مع الفريق الملكي سابقا.

ويعتبر مارسيلو أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركز الظهير الأيسر، إلا أن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة ولم تعد لياقته البدنية تسمح له بتقديم نفس الجهود الدفاعية كما كان في بداية مسيرته.

وعام 2007 عندما كان عمره 18 سنة، غادر ناديه السابق فلوميننسي الذي استهل مسيرته معه، لينضم إلى ريال مدريد مقابل 7 ملايين يورو.

وسرعان ما أثبت نفسه كأساسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي 5 مرات وبلقب الدوري الاسباني 6 مرات.

وفي مايو الماضي، لم يخض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عندما فاز ريال 1-صفر، لكنه كان أول من رفع الكأس تقديرا لما قدمه خلال 15 عاما.

وانضم إلى أولمبياكوس لكن التجربة توقفت بعد 5 أشهر فقط في اليونان.

وارتدى قميص منتخب البرازيل في مونديالي 2014 و2018.