مارتينيز يستقيل من تدريب منتخب بلجيكا

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه سيترك منصبه بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بالتعادل 0/0 مع كرواتيا اليوم الخميس.

وتولى مارتينيز تدريب بلجيكا منذ 2016 وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم 2018.

وتأهلت كرواتيا إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادل متوتر بدون أهداف مع بلجيكا التي ودعت المسابقة مبكرا اليوم الخميس.

واحتاج فريق روبرتو مارتينيز، الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، إلى الفوز على ملعب أحمد بن علي للحفاظ على آماله في تجاوز دور المجموعات لكنهم لم يتمكنوا من تحطيم كرواتيا العنيدة التي احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.

وأهدر البديل روميلو لوكاكو أربع فرص ذهبية لكسر حالة الجمود بينما تخلصت بلجيكا من القيود في الشوط الثاني على الرغم من أن كرواتيا كانت لديها فرصها لهز الشباك.

وأنهت كرواتيا، التي ستلعب في المباراة القادمة مع متصدر المجموعة الخامسة، دور المجموعات بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب الذي تغلب على كندا 2/1 ليتصدر ترتيب المجموعة.

واحتلت بلجيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد فوزها بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث.

وكان الكثيرون يعقدون الآمال على "الجيل الذهبي" لبلجيكا، المؤلف من مجموعة من المواهب الرائعة التي تلعب مع أكبر الأندية والذي كان دوما من بين أبرز المرشحين في البطولات الدولية على مدار أغلب العقد الماضي.

ومع ذلك، لم يذق الفريق طعم المجد أبدا، وفي ظل التركيز على إدين هازارد وكيفن دي بروين، وقد تجاوزا بالفعل عامهما الثلاثين، فمن غير المرجح أن تحصل بلجيكا على فرصة أخرى في كأس العالم.