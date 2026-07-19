ماذا كتب ميسي في يوم نهائي المونديال؟

شفق نيوز- متابعة

وجه قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة لزملائه قبل ساعات من مباراة نهائي كأس العالم المقررة، اليوم الأحد، في نيويورك بالولايات المتحدة ضد المنتخب الإسباني.

وكتب اللاعب التاريخي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم تكن الألقاب أبدًا هي أجمل شيء في كل هذه السنوات، لكن الرحلة بأكملها".

وتابع في منشوره الذي كتبه تعليقاً أسفل صورة للمنتخب الأرجنتيني: "مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معاً، والنهوض في اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة. شكراً لكل فرد من زملائي بالفريق، وللجهاز التدريبي، وكل من يعمل بجد يومياً للحفاظ على المنتخب الوطني قوياً ومتماسكاَ".

وتابع ميسي: "مهما حدث، كتبت هذه المجموعة بالفعل قصة لن تُنسى أبداَ، ولن يتمكن أحد من محوها".

ويخوض رفاق ميسي مباراة صعبة ضد إسبانيا، آملين في الحفاظ على لقب البطولة بعدما حققوها عام 2022 في قطر.