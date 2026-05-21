ماذا كتب سردار أزمون بعد استبعاده من المنتخب الإيراني؟

شفق نيوز- متابعة

نشر المهاجم الإيراني سردار أزمون، المستبعد من قائمة منتخب بلاده، رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن حبه ​لإيران وتمنياته بالتوفيق للمنتخب في مشاركته بكأس العالم لكرة القدم.

وجرى استبعاد أزمون، ‌الذي يُعد ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإيراني، من القائمة الأولية التي أعلنها المدرب أمير قالينوي يوم السبت الماضي للمشاركة في البطولة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الاستبعاد جاء ​بسبب إصابة، فيما أشارت تقارير إعلامية أخرى في مارس آذار الماضي ​إلى أنه استبعد من المنتخب بعد نشر صورة تجمعه بحاكم دبي، ⁠الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكانت إيران قد شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ​على الإمارات، حيث يلعب أزمون على مستوى الأندية، خلال تصعيد عسكري أعقب ضربات ​جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وبدا أن الاتهامات التي وجهت إليه حينها قد أثرت عليه، إذ رد عليها في منشوره الذي نشره أمس الأربعاء.

وكتب اللاعب البالغ 31 عاما "أود أن ​أتحدث من أعماق قلبي عن أمور قد لا يعلمها الكثيرون، أو عن بعض ​سوء الفهم الذي ربما دفع البعض إلى الحكم علي بسرعة".

وأضاف "كنت أمثل منتخب بلادي بكل فخر. ‌عندما ⁠نفوز، أشعر بالفخر بنفسي وبزملائي، وعندما نخسر، أكون الأكثر حزنا، مثل أي مشجع آخر".

وتابع "أحب كرة القدم، وأحب شعب إيران الطيب الذي يستحق كل الخير، هذا الشعب الذي منحني دائما دعمه وطاقته".

وأكد أزمون، وهو من أقلية التركمان في إيران، أنه تلقى ​في سن المراهقة "عرضا ماليا ​ضخما" لتمثيل منتخب ⁠آخر، لكنه رفض.

وقال "جوابي كان: أنا ابن إيران، وأريد أن ألعب من أجل شعبي وأُسعده".

وأضاف "وعدت نفسي بأن أبذل قصارى جهدي في ​كل مباراة بقميص إيران لإدخال الفرحة على قلوب الجماهير، خصوصا ​الأطفال في ⁠المدن والقرى النائية".

وشدد على تمسكه بهويته، قائلا "أينما لعبت كرة القدم، تظل إيران هويتي وقلبي وفخري".

واختتم أزمون رسالته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الإيراني في كأس العالم، قائلا "أتمنى النجاح والفخر ⁠للاعبين والجهاز ​الفني، وخاصة أمير خان. شاركوا وحققوا الفوز ​وأسعدوا الشعب الإيراني".

ويقيم المنتخب الإيراني حاليا معسكرا تدريبيا في تركيا، قبل التوجه إلى مقره في الولايات المتحدة ​خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.