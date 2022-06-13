ماذا قال مدربا الزوراء والقوة الجوية قبل كلاسيكو الصراع على كأس العراق؟

شفق نيوز/ يترقب الجمهور الرياضي العراقي، يوم الاثنين، الكلاسيكو الكروي بين الغريمين التقليديين فريقيّ الزوراء والقوة الجوية في مباراة حاسمة لحساب دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق للموسم 2021-2022.

ويلتقي الفريقان في الساعة الثامنة مساء على ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، في مباراة قمة جماهيرية تنتظرها جماهير الفريقين والفرق الأخرى التي ما زالت حاضرة في منافسات الفوز بالكأس.

وكالة شفق نيوز، استطلعت رأي مدرب فريق الزوراء ايوب اوديشو، ومدرب القوة الجوية قحطان جثير، قبل اللقاء المرتقب.

وقال اوديشو إن "الفريق على اتم الاستعداد لمباراة اليوم امام القوة الجوية، وتمت التهيئة للمباراة بشكل جيد، مؤكدا "اللاعبون جاهزون ويتمتعون بمعنويات جيدة".

واضاف مدرب الزوراء، "نطمح ان نحقق الفوز لاسعاد الجمهور والتنافس على لقب كأس العراق بعد فقدان لقب الدوري لصالح فريق الشرطة".

وتابع اوديشو "مباراتنا امام الجوية لها طعم خاص وتعتبر مصيرية، لا تقبل الا الفوز او الخسارة كونها مباراة بطولة، لاسيما ان الزوراء وفريق القوة الجوية من الفرق الجماهيرية".

وختم بالقول "الفريق يشهد غيابات مهمة مثل عباس قاسم، وحيدر احمد للاصابة، واحمد مكنزي الذي التحق بالمنتخب الاولمبي، وكذلك التحاق المحترف الحسن احويبيب مع منتخب مورتانيا المشارك في تصفيات الامم الافريقية ورجوعه متأخراً".

بينما قال مدرب القوة الجوية قحطان جثير، ان "الفريق ورغم النقص والاصابات لكن لدينا ثقة باللاعبين المتبقين".

واوضح ان "لاعبين اثنين سيغيبان عن التشكيلة لالتحاقهما بالمنتخب الاولمبي، وغياب المحترف البنمي توماس مولر لالتحاقه مع منتخب بلاده في ايام (فيفا دي)، وغياب اللاعب علي محسن بسبب الابعاد".

واكد جثير ان "الفريق عازم على تقديم مستوى يليق باسم القوة الجوية كون مباراة الكأس مهمة لنا، بعد ان فقدنا الدوري بغية اسعاد جمهور القوة الجوية".