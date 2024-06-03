ماذا قال رونالدو عن انتقال مبابي إلى مدريد؟

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة إلى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الاثنين، تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد النادي الإسباني توصله لاتفاق مع مبابي للانضمام إلى صفوفه لمدة 5 مواسم قادمة.

وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي صورا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها مرتديا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد ويصافح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الإسباني.

وقال مبابي "الحلم أصبح حقيقة. سعيد للغاية وفخور لانضمامي لفريق أحلامي ريال مدريد.

وأضاف: "لا أحد يدرك ما أشعر به الآن في هذه اللحظة. لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير ريال مدريد. شكرا لكم على هذا الدعم المذهل".

Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍 A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

ورد رونالدو على رسالة مبابي قائلًا:" حان دوري الآن لأشاهدك تضيء البرنابيو".

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي كما انضم بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم النصر السعودي.

وحقق رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.