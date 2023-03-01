ماذا دار بين ميسي ورونالدو في حفل جوائز "الأفضل"؟.. فيديو

شفق نيوز/ تم الكشف عما دار بين النجمين البرازيلي المعتزل رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل، الاثنين، والتي توج فيها ميسي بجائزة أفضل لاعب في 2022.

وانتشر مقطع من حفل توزيع جوائز FIFA "الأفضل" على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطته كاميرات DAZN للحديث الذي دار بين الثنائي، حيث بادر رونالدو بالتهنئة على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022: "تهانينا على كأس العالم. كم كان لطيفا؟ رأيت كم تستمتع بذلك. كان ذلك مذهلا وأنا سعيد جدا لأجلك".

أجاب ميسي نجم باريس سان جيرمان بتواضع: "لقد كان جنونا ...".

يأتي ذلك في ظل التنافس الأزلي بين البرازيل والأرجنتين ما منع بعض الناس من الإشادة بميسي على مآثره في مونديال قطر، لكن ذلك الحال لم يكن بالنسبة لرونالدو أكثر الأشخاص المحبوبين في عالم الرياضة.