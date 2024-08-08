ماذا تحدث مدرب المغرب بعد سحق مصر في الأولمبياد؟

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم، طارق السكيتيوي، يوم الخميس، إن مواجهة المنتخب المصري لم تكن سهلة، وليس هناك مباراة سهلة في هذا المستوى، ويتعين انتزاع الانتصار وليس انتظار الخصم كي يمنحه لنا.

وتلقى المنتخب الأولمبي المصري خسارة قاسية من منافسه المغربي بسداسية دون رد، في إطار تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ أولمبياد باريس 2024.

وأوضح السكيتيوي، أن "المنتخب المصري يضم لاعبين ممتازين في صفوفه ويقوده مدرب محترم ولديه تجارب في الأولمبياد، قدموا مشوارا رائعا وقويا وكانوا متماسكين، لكن ردة فعلنا كانت أقوى وأظهرنا ذلك من البداية من خلال ضغطنا العالي وتركيزنا ورغبتنا الكبيرة ما ساعد اللاعبين على تسهيل مهمتهم مع توالي الدقائق".

وتابع "كان إيماننا قويا بأننا إذا أردنا تحقيق أهدافنا كمجموعة يجب أن نعرف كيف ننهض بعد التعثر. خسرنا أمام أوكرانيا 1-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات) ورد اللاعبون بقوة أمام العراق (3-0) والولايات المتحدة (4-0)، والأمر ذاته حصل أمام مصر اليوم بعد كبوتنا أمام إسبانيا التي خسرنا أمامها بجزئية صغيرة".

وأضاف "هذا فخر شعب بأكمله ودليل على أن كرة القدم المغربية على الطريق الصحيح وتتطور".

وأضاف "كنا مطالبين بمواصلة تألق كرة القدم المغربية بعد إنجاز مونديال قطر، لم يكن المشوار سهلا بالنظر إلى المنتخبات التي واجهناها والمباريات التي قدمناها، لكننا نجحنا بفضل لاعبينا الرجال الذين دافعوا بالحب والاحترافية والمسؤولية عن حظوظنا حتى الرمق الأخير من البطولة".