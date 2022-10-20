"مادامت اعداما سأخلص على الباقين".. اعترافات جديدة لمعلم الشاورما في الكويت

شفق نيوز / أدلى شاب مصري، مقيم في الكويت، بتصريحات جديدة فيما يتعلق بقضية قتله عاملين سوريين كانا يعملان معه قبل أشهر، أو ما يعرف بحادثة "معلم الشاورما".

ونشرت صحيفة المجلس في منشور على تويتر، اليوم الخميس، الاعتراف الجديد لـ"المصري قاتل زميليه السوريين في مطعم شاورما".

وقال المتهم في اعترافه "عندما طعنت الأول، قلت طالما هي إعدام إعدام، أخلص على الباقي".

ولفتت إلى أنه قام بـ"قتل اثنين وأصاب الثالث بجروح خطيرة بسبب السخرية منه وإهانته"، مشيرة إلى أن "الجنايات ستحاكمه قريبا، والنيابة تطالب بإعدامه".

بدوره ذكر موقع "أول نيوز" أن هذا الاعتراف الجديد يأتي بعد خمسة أشهر من وقوع الجريمة.

وفي مايو الماضي، هزت هذه الجريمة الشارع الكويتي، وتمثلت بقيام "معلم شاورما مصري بقتل سوريين في مطعم"، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وقالت الصحيفة حينها إن "عاملين سوريين فارقا الحياة، متأثرين بطعنات وجهها لهما زميلهما المصري، داخل أحد المطاعم في منطقة الفنطاس".

وأشارت إلى أن هناك "عاملا ثالثا من الجنسية ذاتها (سوري) تلقى العلاج في المستشفى" نتيجة إصابته بجروح.

وبينت الصحيفة إلى أن سبب الجريمة يعود إلى "خلاف نشب بينه وبين الثلاثة، على ترتيبات العمل داخل المطعم، أدى إلى عراك بالأيدي، ما دفعه إلى أن يستل سكين الشاورما التي يستخدمها، ويوجه طعنات للثلاثة".