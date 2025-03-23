لؤي صلاح يودع لاعبي الجوية ويعلن استقالته "بلا رجعة"

شفق نيوز/ قدم مدرب القوة الجوية لؤي صلاح استقالته بشكل رسمي من تدريب الفريق لـ"عدم رضاه على تصرف قامت به ادارة النادي دون علمه".

وقال مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز ان لؤي صلاح قدم استقالته بشكل رسمي من تدريب فريق القوة الجوية و"بقرار نهائي بلا رجعة".

واضاف ان القرار جاء بعد مباراة فريق القوة الجوية الودي مساء اليوم امام فريق ديالى والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وتابع ان المدرب لؤي قام بتوديع اللاعبين بعد إنتهاء مباراة ديالى الودية، مؤكدا بانها اخر مباراة له مع الفريق ولن يعود لقيادة الفريق مجدداً.

واشار الى ان سبب استقالة المدرب هو امتعاضه من تصرف الإدارة بمفاتحها لمدرب اخر دون علمه لتسليمه مهمة تدريب الفريق مما ادى الى رفضه لهذه الطريقة وعدم العودة للفريق.

ويحتل فريق القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 24 المركز الرابع برصيد 41 نقطة .