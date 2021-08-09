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لؤي صلاح مدرباً للكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-09T10:05:54+0000
لؤي صلاح مدرباً للكهرباء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الكهرباء، يوم الاثنين، عن تسميتها لؤي صلاح، مدرباً لفريقها الكروي للموسم 2021-2022.

وقال خيام الخزرجي المنسق الاعلامي لنادي الكهرباء لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة خوّلت المدرب لاختيار لاعبي الفريق لتمثيل كرة الكهرباء للموسم المقبل.

واشار الى ان ادارة النادي وجدت بالمدرب لؤي صلاح الكفاءة الجيدة لقيادة الفريق للموسم المقبل كونه يعد من المدربين الشباب البارزين الذي حقق نتائج طيبة للفريق.

وختم، سيبدأ فريق الكهرباء تدريباته فوراً تحت إشراف المدرب الجديد لؤي صلاح استعدادا للموسم الكروي المقبل.

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